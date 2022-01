Roadshow SMAU Taranto 2022: il Comune di Bari riceve il “Premio Innovazione SMAU 2022” per il programma MUVT in bici

La misura, finalizzata a incentivare l’utilizzo della bicicletta in alternativa alla vettura privata negli spostamenti urbani, a favorire il decongestionamento della viabilità cittadina e a diffondere uno stile di vita più sano, dal 2019 premia i cittadini baresi che utilizzano la bicicletta nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro con un rimborso fino a 20 cent di euro al chilometro, per un massimo di 30 euro al mese per ciascun utente.



La consegna del premio è stata preceduta dal Tavolo di Lavoro “Transizione energetica e sviluppo sostenibile”, durante il quale è stato presentato il programma MUVT, e dal live show “Sostenibilità e transizione energetica: l'accoppiata vincente”, in cui il focus si è invece spostato sul progetto MUVT in Bici.

BARI - Ieri, in occasione della tappa di Taranto del Roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, realizzato in collaborazione con ICE e Camera di Commercio di Taranto, con il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, il Comune di Bari, rappresentato da Rosa Scaramuzzi, funzionario titolare POS Traffico e Mobilità IVOP, ha ritirato il “Premio Innovazione 2022” per MUVT in Bici, il programma di monitoraggio per il rimborso chilometrico realizzato attraverso l’app PIN BIKE, che attualmente conta circa 1.500 iscritti.