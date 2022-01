'Consiglio regionale della Puglia On Air', il podcast per i cittadini. Online la terza puntata

Nell’ultimo decennio si è consolidato il trend che vede le ragazze e i ragazzi prediligere gli strumenti social, oltre che per interagire, anche per potersi informare. Per questa ragione il Consiglio regionale della Puglia ha voluto integrare l’offerta comunicativa aprendo al podcasting.



Il podcast è presente sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Podchaser, Deezer e Google, raggiungibili anche dal sito istituzionale Il podcast è presente sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Podchaser, Deezer e Google, raggiungibili anche dal sito istituzionale www.consiglio.puglia.it e ascoltabile in qualsiasi momento, anche attraverso i canali social istituzionali Facebook e Instagram.



Le altre puntate saranno disponibili bisettimanalmente, il giorno 10 e il 25 di ogni mese.



Puntate già pubblicate:

1 - Le istituzioni e i nuovi canali di comunicazione

avv. Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

2 - Le Regioni nella Costituzione Italiana

prof. Michele Troisi, docente di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche all'Università del Salento e autore di numerosi scritti nell'ambito del diritto regionale

L’iniziativa, voluta dal Consiglio regionale della Puglia, a cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla politica partendo dai contenuti che spazieranno dal processo legislativo del Consiglio Regionale alla promozione delle sue attività istituzionali, alla conoscenza delle sue strutture, con una selezione dei principali dibattiti presenti nell’Assemblea Legislativa.