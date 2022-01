San Severo, Barone: “Istituire un tavolo permanente con tutti gli attori interessati per dar vita a iniziative di sensibilizzazione”

BARI - Un tavolo permanente con tutti gli attori interessati per analizzare quello che sta accadendo a San Severo e dar vita a iniziative di sensibilizzazione. Lo annunciano l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, e l’assessora comunale, Simona Venditti.“D’intesa con l’assessora Venditti - spiega Barone - dopo l’ennesimo grave episodio, ovvero l’incendio dell'abitazione di una persona fragile, purtroppo già vittima in passato delle violenze dei bulli, abbiamo deciso di istituire il tavolo. Solo attraverso il confronto con chi tutti i giorni è in prima linea sul territorio potremo realmente aiutare le persone in condizione di fragilità e favorirne l'integrazione, che deve essere il nostro obiettivo primario. La collaborazione tra i due assessorati è fondamentale per il benessere collettivo e per dare risposte alla comunità che vive un momento gravoso e pesante".