Covid Puglia: +3.218 nuovi casi e 7 decessi. Positività al 4,3%

Sono così distribuiti i nuovi casi: 1.224 in provincia di Bari, 288 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 312 in quella di Brindisi, 486 in quella di Foggia, 614 nel Leccese, 226 nel Tarantino.



Riguardano residenti fuori regione altri 54 casi mentre per altri 14 contagi non è stata definita la provincia di appartenenza. Delle 62.901 persone attualmente positive 495 sono ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva (ieri erano 51).

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 3.218 contagi Covid su 74.753 test (4,3% incidenza) e sette decessi.