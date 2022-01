Covid Puglia: +3.670 casi, 5 decessi. Tasso di positività in calo al 3,9%

Complessivamente sono 36.723 le persone attualmente positive e 6.993 le vittime dall'inizio della pandemia.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 3.670 i nuovi casi di contagi da coronavirus rilevati su 93.498 test giornalieri registrati: rispetto a ieri, l'alto numero di tamponi eseguiti e l'incremento contenuto dei positivi ha fatto scende al 3,9% l'incidenza dei contagiati rispetto ai test (ieri era all'11, 5%).Sale invece a cinque il numero delle vittime (ieri erano state due) e sale anche il numero dei ricoverati in area non critica che sono 334 (ieri erano 299) e quello dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 36, quattro in più di ieri.Le province con il numero maggiore di casi sono quelle di Bari (1.057), Lecce ( 884) e Brindisi (520). Nel Foggiano i casi sono 424, nel Tarantino 343 e nella Bat 360. Sono 74 i residenti fuori regione e otto le persone con residenze da definire.