Covid Puglia: +7.855 casi e 13 decessi. Positività all'11,3%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 7.855 casi di persone contagiate dal Covid-19 su 69.159 test (tasso di positività dell'11,3% ) e 13 morti.Delle 128.440 persone attualmente positive 731 sono ricoverate in area non critica (ieri 698) e 65 in terapia intensiva (ieri 66).I nuovi casi sono così distribuiti: 2.370 in provincia di Bari, 807 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 757 in provincia di Brindisi, 1.268 in quella di Foggia, 1.581 nel Leccese, 991 nel Tarantino. Riguardano residenti fuori regione altri 36 casi mentre per altri 44 contagi è in via di definizione la provincia di appartenenza.