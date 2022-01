Covid Puglia: +8.423 e 12 morti. Tasso di positività all'11,7%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 8.423 nuovi contagi su 72.066 test (incidenza dell'11,7%) e 12 morti.Delle 133.218 persone attualmente positive 712 sono ricoverate in area non critica (ieri 691) e 67 in terapia intensiva (ieri 63).I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 2.663, nella provincia Barletta-Andria-Trani 998, in quella di Brindisi 706, in quella di Foggia 1.307, nel Leccese 1.545 e nel Tarantino 1.102.Tra i residenti fuori regione ci sono 45 contagiati e per altri 57 la provincia è in via di definizione.