Puglia: siglato accordo tra Esercito e Regione

BARI - E’ stato firmati oggi dall’Esercito, nel pieno rispetto delle norme sul contenimento del COVID-19, un importante protocollo d’intesa con la Regione Puglia per creare nuovi rapporti di collaborazione.La convenzione è stata stipulata grazie agli accordi raggiunti tra il COIR (Consiglio Intermedio di Rappresentanza Militare) del COMFOPSUD e i rappresentanti dell’assessorato alla mobilità della Regione Puglia, che hanno progettato in diversi incontri quanto è stato sottoscritto oggi.Nella mattinata il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota ha siglato l’accordo, con Assessore alla Mobilità della Regione Puglia, Anna Maurodinoia, per accrescere il livello di sicurezza percepita da parte dei cittadini che viaggiano sui mezzi di trasporto regionali e consentire al personale dell’Esercito in uniforme di usufruire di uno sconto.L’intesa, come ha sottolineato il Presidente Emiliano-collegato via web- oltre a favorire i militari che spesso devono spostarsi per motivi di servizio, garantisce ai cittadini un maggior livello di sicurezza e costituisce un deterrente contro atti illeciti.Il Generale Tota, all’atto della firma del protocollo, ha espresso particolare soddisfazione per quanto stipulato, ribadendo che la sinergia tra le Istituzioni è fondamentale per offrire sempre maggiori possibilità ai cittadini, siano essi militari o civili, mantenendo un occhio di riguardo per i giovani che rappresentano la risorsa più importante per il futuro.