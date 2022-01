Emergenza freddo a Bari: in funzione i nuovi condomini sociali per persone vulnerabili, centri di accoglienza notturni e monitoraggio continuo on the road

A causa dell’abbassamento delle temperature e della propagazione del covid 19, sono stati stanziati ulteriori fondi per l’apertura h24 dei due centri di accoglienza notturna (“Don Vito Diana” gestito dalla Caritas ed Equaltime e “Andromeda” gestito dalla cooperativa sociale Caps) per tutto il periodo in cui il clima sarà più gelido. Proprio in virtù del gelo registrato negli ultimi giorni, le unità del Pronto Intervento Sociale - PIS son impegnati nella distribuzione di 45 sacchi di legna da 20 kg presso la comunità rom.



A breve, inoltre, in rete con il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Bari saranno organizzate altre giornate dedicate alla vaccinazione per le persone senza dimora, ai migranti e agli ospiti delle strutture di accoglienza: sono attivi anche il monitoraggio delle persone positive, anche nei covid hotel, e la somministrazione dei tamponi all’ingresso delle strutture.



È stata anche potenziata l’attività di monitoraggio dell’Unità di strada comunale “Care for people” che, in collaborazione con le unità mobili della rete del volontariato, sostengono le persone senza dimora che rifiutano l’accoglienza attraverso la distribuzione di beni primari, coperte, sacchi a pelo e bevande calde.



Per quanto riguarda la prima assistenza a quanti versano in condizioni di difficoltà (anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori, migranti, ecc.), proseguono gli interventi h24 del PIS - numero verde 800 093470, tel 080 8493594. A pieno regime anche l’UPE - Unità per il supporto alla povertà estrema che opera coordinandosi con l’Equipe integrata costituita tra Asl di Bari, Centro salute mentale, Serd, Servizi sociali municipali, PIS e Polizia locale per la presa in carico di casi maggiormente vulnerabili caratterizzati da problemi di tipo socio-sanitario.



Restano confermati, infine, tutti i servizi offerti dal Centro polifunzionale per il contrasto alla povertà estrema Area 51: ogni giorno, dal lunedì alla domenica, fino al prossimo 1° marzo sono distribuiti 200 lunch box (100 a pranzo e altrettanti a cena), mentre i servizi di igiene personale, con ingressi contingentati, necessitano di prenotazione.



Di seguito il programma delle altre prestazioni a cura di Area 51:



• laboratori diurni di socializzazione in linea con le indicazioni previste dai DPCM governativi

• sportello a contrasto della povertà estrema attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 17

• sportello per iscrizione/cancellazione anagrafica presso il Comune di Bari attivo il lunedì, dalle ore 10 alle 12

• sportello per padri separati attivo il lunedì, dalle ore 10 alle 12 (previa prenotazione al numero 080 5210288)

• sportello per l’orientamento alloggiativo attivo il martedì, dalle ore 10 alle 12

• sportello di mediazione familiare attivo il martedì, dalle ore 10 alle 12 (previa prenotazione al numero 080 5210288)

• sportello di accompagnamento “Resto al Sud” attivo il martedì, dalle ore 17 alle 19

• sportello antitratta attivo il martedì, dalle ore 15 alle 17

• sportello informativo sulle dipendenze patologiche attivo il mercoledì dalle ore 10 alle 12 (previa prenotazione al numero 080 521 5210288)

• sportello informativo e di accompagnamento alla vaccinazione anticovid 19 attivo il mercoledì, dalle ore 16 alle 18

• sportello antiviolenza attivo il giovedì, dalle ore 10 alle 12 (previa prenotazione al numero 080 5210288)

• sportello rivolto alle badanti attivo il giovedì, dalle ore 16 alle 18

• sportello di accompagnamento alle misure di sostegno al reddito attivo il venerdì, dalle ore 10 alle 12

• sportello di orientamento legale attivo il venerdì, dalle ore 16 alle 18.



Complessivamente si tratta di 93 posti di accoglienza attivati, che si aggiungono ai 411 (dal conteggio sono esclusi i posti nelle comunità per minori, per madri e figli e nelle case rifugio) già attivi nelle strutture semi-residenziali avviate in questi anni. Ogni condominio sociale prevede la somministrazione di pasti e servizi di accoglienza, orientamento e igiene personale.Sebbene la situazione sia in costante mutamento, allo stato attuale non risultano persone in lista d’attesa: sono 11 i posti liberi nella rete delle strutture di accoglienza monitorate quotidianamente, mentre sono 4 le persone in città che rifiutano di essere accolti.