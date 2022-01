FIRENZE - La notte tra giovedi e venerdi, una turista canadese è stata vittima di un'aggressione da parte di un tassista in centro a Firenze. Nel video diffuso online si vede l'uomo colpire la ragazza.A causare la lite sarebbero state le lamentele della cliente riguardo al prezzo della corsa in taxi, giudicata troppo costosa. Nessuna denuncia presentata per il momento dalla vittima, che sul suo profilo Instagram – riporta il Corriere Fiorentino – ha parlato di Firenze come di una città “poco sicura” e ha lanciato un appello per fermare la violenza sulle donne.Sospesa la licenza al tassista.