Bimba morta a Torino, compagno della madre accusato di omicidio

Nello stesso giorno Mohssine era stato condannato per possesso di droga. Il 32enne, assistito dall'avvocato Alessandro Sena, ha detto di avere scoperto che la bimba era morta quando è stato portato in procura. Ha anche spiegato che ieri sera non aveva bevuto più di tanto e che ha "perso la lucidità" quando si è reso conto che la piccola era caduta.

TORINO - Una bimba di 3 anni è deceduta dopo essere precipitata giovedi dal quarto piano a Torino. Il compagno della madre 32enne è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale."Mi sento in colpa per quanto è successo: non sono stato attento". Mohssine ha parlato così, in lacrime, ai pubblici ministeri. "Per me quella bambina era come una figlia. Le volevo tanto bene e anche lei ne voleva a me".