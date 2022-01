Gravissima esplosione in Ghana: almeno 17 morti

BOGOSO - Un camion che trasportava dinamite verso una miniera si è scontrato con altri due veicoli nella città di Bogoso, causando una tremenda esplosione.Gli ospedali vicini sono stati mobilitati per assistere gli oltre 50 feriti, di cui molti in gravi condizioni.Secondo le prime informazioni, si tratta di "un incidente che ha coinvolto un camion che trasportava materiale esplosivo per una compagnia mineraria, una moto e un terzo veicolo, avvenuto nei pressi di un trasformatore elettrico e ha portato all'esplosione", ha spiegato Oppong-Nkrumah in un comunicato.Delle 59 persone ferite, 42 sono attualmente ricoverate nei centri sanitari ed "alcune sono in condizioni critiche", ha detto il ministro. Tutti gli ospedali vicini sono stati mobilitati per curare i feriti ed è stato attivato un piano di evacuazione per trasportare le persone in condizioni critiche alle strutture mediche di Accra in modo che possano ricevere cure, ha affermato il governo.