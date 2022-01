Vertenza Leonardo: "Resta alta l’attenzione per il sito di Grottaglie"

BARI - "Resta alta l’attenzione della Regione Puglia per l’attività produttiva dello stabilimento Leonardo SpA di Grottaglie". Così in una nota Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto."L’accordo raggiunto tra azienda e sindacati - prosegue - che prevede l’adozione di alcune misure provvisorie, tra le quali la cassa integrazione per i lavoratori, sarà seguito con molto rigore da parte del Presidente Emiliano.C’è tutto l’impegno a traghettare questo particolare momento di crisi del comparto aereonautico verso una strategica diversificazione produttiva, a tutela di centinaia di dipendenti che subiscono, in questo momento, l’instabilità lavorativa.Le possibilità sono molteplici e c’è piena volontà di salvaguardare questa economia importante per il territorio.Seguiremo attentamente i prossimi sviluppi, relativi al nuovo programma di lavoro EuroMale, che andrà ad affiancare la commessa delle fusoliere per Boeing 787 con l’assemblaggio di droni, oltre all’attesa conferma di ulteriori contratti, per la realizzazione di attività aggiuntive che riguarderanno la produzione di altre 1.600 fusoliere, da realizzare nel nuovo capannone attiguo al vecchio stabilimento", conclude Borraccino.