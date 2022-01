''I rifugi della mente'', a Bari la presentazione del nuovo romanzo dell’avvocato Christian Montanaro

BARI - “I RIFUGI DELLA MENTE” (Les Flaneurs Edizioni), il nuovo romanzo dell’avvocato-scrittore barese Christian Montanaro, continua a far parlare di sé.

Anche per via delle sue numerose tematiche di riferimento, che stanno suscitando davvero estremo interesse.

E così, dopo il fortunatissimo debutto di sabato scorso alla Libreria Campus di Bari, l’autore discuterà l’argomento principale del libro in un incontro privato (riservato ai soci e ai loro ospiti) organizzato domani sera dal Rotary Club Bari Castello (del Presidente Giuseppe Suaria), in collaborazione con il Rotaract Club Bari (del Presidente Giuseppe De Fini), dal seguente accattivante titolo: “IL DESTINO E IL COSIDDETTO EFFETTO SLIDING DOORS”.

Con l’altrettanto interessante sottotitolo: “E’ nelle nostre mani? E’ nella nostra testa? O è già tutto scritto?”

All’incontro parteciperà anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Bari, Dott.ssa Ines Pierucci, sempre disponibile e sollecita nel far sentire il proprio calore e sostegno nelle attività cittadine di sensibilizzazione culturale. Ancor di più in questo momento di oggettiva difficoltà.

<<Non si tratterà di una presentazione vera e propria del mio nuovo libro - spiega Montanaro - ma tutt’al più di un richiamo alle diverse tematiche di oggettivo e pubblico interesse che in esso sono trattate, come quella che, per esempio, fornisce il titolo alla serata. L’uomo da sempre, infatti, combatte contro il destino, che nei suoi confronti a volte è benigno ed altre maligno. Nel libro viene fornita una soluzione su come padroneggiarlo, attraverso il “progetto Omnilife” del Professor Frank Perry, prodotto di punta della sua “Psychologies Corporation”. Ma, in realtà, ognuno di noi, attraverso aneddoti personali ed esperienze di vita, può fornire una sua personale interpretazione di come la propria vita sia stata influenzata dal proprio personale destino. E prendere spunto da un iniziale contesto letterario per allargare le nostre vedute di insieme sul fenomeno si presta perfettamente al caso. Ringrazio qu indi il Rotary Club Bari Castello ed il Rotaract Club Bari per aver promosso questo evento. Che, per certi versi, era quasi “destinato” esso stesso, dal momento che i Rotary Club e i Rotatact Club, con le loro costanti iniziative solidaristiche, in tutti questi anni hanno davvero influenzato in positivo il destino di tante vite>>