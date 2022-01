Basket: il Trieste vince 80-75 a Cremona

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della tredicesima giornata di A/1 di basket maschile il Trieste vince 80-75 a Cremona. Primo quarto, Delia 8-5 per i friulani. Davis, 13-10. Harris, 18-15 per i lombardi. Mc Neace 20-19. Harris per il Cremona, questo quarto termina in parità, 25-25. Secondo quarto, Pecchia 27-25 per i lombardi. Davis, 32-29 per i friulani. Spagnolo, 37-36 per i lombardi. Anche questo quarto termina in parità, 42-42. Terzo quarto, Davis 49-46 per i friulani. Campogrande, 55-53. Cavaliero, il Trieste prevale 66-57.

Quarto quarto, Cournooh tiene in corsa il Cremona, ma 68-62 per i friulani. Mian, 71-66. Harris impatta per Cremona, 71-71. Davis, il Trieste vince questo quarto e 80-75 tutta la partita. Il Trieste supera di due punti in classifica l’ Happy Casa Brindisi ed è terzo con 16 punti insieme al Trento. Migliori marcatori, nei friulani Davis 23 punti e Mian 15. Nei lombardi Harris 22 punti e Pecchia 12.