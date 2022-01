Inghilterra: Claudio Ranieri esonerato dal Watford

FRANCESCO LOIACONO - Claudio Ranieri è stato esonerato dal Watford in Inghilterra. Il tecnico ha ottenuto 7 punti in 13 partite, pochi per le aspettative della famiglia Pozzo proprietaria della squadra inglese. Ranieri era arrivato al Warford il 4 Ottobre 2021. Determinante in negativo per Ranieri è stata la sconfitta 3-0 in casa col Norwich Venerdì 21 Gennaio in Premier League. Il Watford è penultimo con 20 punti.

Il presidente del Watford Giampaolo Pozzo che da 36 anni è anche il proprietario dell’ Udinese in Serie A, sta cercando un nuovo allenatore. Al posto di Claudio Ranieri potrebbe arrivare al Watford lo spagnolo Diego Martinez, il quale debutterebbe il 5 Febbraio nel recupero col Burnley.