Matera è la città più accogliente al mondo

MATERA - È Matera la città più accogliente al mondo, dove andare o (ritornare) nel 2022. A metterla in cima alla classifica sia per le sue celebri meraviglie architettoniche sia per le sue bellezze naturali incontaminate, è la decima edizione dei Traveller Review Awards di Booking.com, la principale piattaforma di viaggi digitali al mondo. Il colosso delle prenotazioni per redigere la sua classifica ha attinto a ben 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali.Ha fatto da sfondo a film di successo con le sue abitazioni scavate nella roccia tanto da essere anche uno dei siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco più visitati in Italia. Non solo. Matera, questa meraviglia dell’Italia meridionale, è anche una di quelle città che offre un’ esperienza di viaggio memorabili a livello mondiale. Ecco perchè è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo nel 2022. Nella città di Matera, tra gli alloggi disponibili con un punteggio medio molto alto (9.9) ricevuto dagli ospiti, ci sono ad esempio l’h-sa Guest house e La Casa dei Nonni.“Il podio più in alto guadagnato da Matera e dalla Basilicata rappresenta il giusto riconoscimento all’impegno quotidiano degli operatori turistici lucani che, nonostante la pandemia, non hanno mai rinunciato ad accogliere gli ospiti nel modo migliore possibile”, ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “A nome del Governo regionale e di tutti i lucani li ringrazio uno ad uno per aver nuovamente portato in alto il sistema dell’accoglienza di Matera e della Basilicata. Noi continueremo a essere al loro fianco soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà come quelli che tutto il mondo sta attraversando per la pandemia”.Soddisfazione per questo risultato viene espressa anche dal direttore generale dell’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata, Antonio Nicoletti. “Il sistema dell’accoglienza in Basilicata, negli ultimi cinque anni, ha fatto passi da gigante grazie non solo alla qualità delle strutture, ma anche e soprattutto alla competenza degli operatori che ormai ha raggiunto livelli straordinari, come ci confermano anche le due classifiche. Questi risultati ci aiutano a rafforzare la promozione che stiamo costruendo a livello nazionale ed internazionale sapendo che, a prescindere da questi risultati straordinari, c’è ancora tanto da fare. Noi ce la stiamo mettendo tutta aprendoci giorno per giorno al dialogo con gli operatori ed ai loro suggerimenti. A loro deve andare il plauso per questo importante risultato guadagnato”.