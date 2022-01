"Mattarella è il presidente dei giovani: ci rappresenta e sa valorizzarci"

"Ho sentito davvero mie le parole che il Presidente ha pronunciato appena un mese fa nel suo messaggio di fine anno. - continua Mirko - Frasi come “I giovani sono portatori della loro originalità, della loro libertà. Sono diversi da chi li ha preceduti" e "Alle nuove generazioni sento di dover dire: non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società” e, ancora, l'aver sottolineato e ricordato le parole del prof. Pietro Carmina, vittima del crollo di Ravanusa: "Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose" sono pensieri che mi rispecchiano perfettamente. Proprio per questo motivo ho creato "ISCYN", per spronare, incentivare e incoraggiare tanti altri giovani a fare come me e come tante altre ragazze e ragazzi che si impegnano personalmente nel sociale e nell'aiutare gli altri".

"Queste mie considerazioni - conclude lo studente pugliese - non hanno nulla a che fare con aspetti politici o partitici, sono riferite esclusivamente alla persona del Presidente, alle sue grandi qualità, ai suoi valori, alla sua sensibilità".