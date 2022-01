Milleproroghe: Pd Puglia, "Cancellare art. 21, Governo trovi altrove risorse per decarbonizzazione ex Ilva"

“Non possiamo che restare fermi sull’unica posizione possibile - commentano i due dem - quella della tutela dell’ambiente della città di Taranto e della salute dei tarantini. La decarbonizzazione è un obiettivo fondamentale per conciliare le esigenze ambientali, sanitarie, lavorative e produttive. Ma non può diventare un pretesto per togliere risorse a Taranto, men che meno per sottrarre quelle destinate alle bonifiche.”



“Lotteremo nelle sedi parlamentari per far sì che quel trasferimento di denaro sia bloccato sul nascere. Il Governo - concludono Lacarra e Pagano - ha il dovere di trovare altrove le risorse per la decarbonizzazione se vuole rispettare le promesse fatte a Taranto.”

TARANTO - Nessun passo indietro dal PD sulla proposta di soppressione dell’articolo 21 del Milleproroghe. È la cifra del messaggio lanciato dai parlamentari pugliesi del Pd, Marco Lacarra e Ubaldo Pagano, al sit-in organizzato dalla USB presso la Prefettura di Taranto, a cui era presente il Segretario regionale Lacarra.