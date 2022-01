Mirko e Valerio, i più giovani artisti italiani a partecipare al "The Ellen Show"

Mirko e Valerio sono due giovanissimi e talentuosi gemelli Violinisti Siciliani di soli 14 anni, che hanno prima conquistato il web con la loro cover di “VIVA LA VIDA” dei COLDPLAY, diventata virale e un simbolo ed inno motivazionale di speranza e luce nel momento dell'apice della Pandemia da Corona Virus.

Da allora vi è stata un escalation di milioni di views e centinaia di migliaia di condivisioni e like da parte di social e di Tv nel Mondo. Successivamente sono stati contattati dal Management dei Coldplay con la richiesta di Chris Martin di conoscerli personalmente, è seguita una videochiamata privata conoscitiva, chiedendo inoltre ai gemelli di esibirsi assieme a lui in diretta sui social ufficiali dei Coldplay, un Live streaming Mondiale di grande impatto emotivo avvenuto dopo qualche settimana.

Il loro video hanno fatto il giro del mondo raggiungendo anche il primo posto in America nella classifica della Top Ten Most Popular video sul portale di CBS News International, come video più visto del 2020 e sono stati postati da artisti di fama internazionali tra cui anche Penelope Cruz.

Il 25 gennaio sono stati ospiti del più grande show Televisivo americano al "The Ellen Show" dove hanno presentato il loro primo album "The Violin Twins" , uscito il 14 gennai per Warner Music, e di sono esibiti nella cover dei Coldplay. L’album contiene 12 brani con le performance e l'arrangiamento personale violinistico dei due gemelli, un viaggio musicale tra epoche e generi variegati, da Ennio Morricone ai Coldplay, Ed Sheeran e tanti altri.

Con il loro violino, la loro musica e le loro performance, riescono a coinvolgere in un vortice emozionale il pubblico più vario, in un fantastico ed energico mix unico di grande impatto, talento e simpatia.