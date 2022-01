Msc estende le crociere negli Emirati Arabi fino alla fine di giugno '22

GINEVRA - MSC Crociere ha annunciato oggi che l'attuale stagione negli Emirati Arabi sarà estesa fino al 25 giugno 2022: MSC Bellissima offrirà crociere di 7 notti con scalo a Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas negli Emirati Arabi Uniti e Doha in Qatar a partire dal 2 aprile. La nave terminerà dunque il 26 marzo la sua stagione nel Mar Rosso con homeport a Gedda, in Arabia Saudita, per trasferirsi negli Emirati Arabi dove sostituirà MSC Virtuosa. Da luglio MSC Bellissima si sposterà poi in Estremo Oriente dove offrirà itinerari in Giappone e Cina.MSC Virtuosa al termine della stagione invernale intraprenderà un Grand Voyage per tornare in Europa e avrà come homeport Southampton, in Regno Unito, dove trascorerrà la stagione estiva.Le crociere negli Emirati Arabi si sono dimostrate particolarmente appealing per gli ospiti di MSC Crociere, grazie ad un itinerario che prevede soggiorni prolungati in porto e due pernottamenti a Dubai. Inoltre, l'efficacia dei protocolli di salute e sicurezza messi in atto dalla Compagnia, sia a bordo che dalle autorità locali per l'ingresso e il soggiorno nella regione, hanno permesso agli ospiti di passare le vacanze al sicuro.Gianni Onorato, CEO di MSC Cruises ha commentato: "Gli itinerari negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar sono stati molto apprezzati dai nostri ospiti e quindi per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di estendere la nostra presenza nella regione. Vorremmo ringraziare le autorità di Dubai, Abu Dhabi e Doha per la loro collaborazione e per l'efficace modo di lavorare per garantire la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio. La decisione di impiegare MSC Bellissima per questa parte della stagione è stata presa perché si tratta di una nave molto popolare e apprezzata, grazie all’intrattenimento e alla ristorazione offerti a bordo, oltre che al nostro celebre MSC Yacht Club. Queste crociere sono interessanti anche perché sono accessibili ai nostri ospiti grazie agli ottimi collegamenti aerei con l'aeroporto internazionale di Dubai. Stiamo offrendo un programma Fly&Cruise completo con la compagnia aerea Emirates, con voli da 21 aeroporti internazionali, rendendo accessibile l'esperienza a tutti i nostri ospiti".Il prolungarsi della stagione permetterà agli ospiti di vivere una vacanza in crociera con un mix perfetto di cultura e tradizione arricchita dalla scoperta di alcune delle città più moderne del Medio Oriente insieme al sole e alle belle spiagge, il tutto mentre si rilassano a bordo di una delle navi più innovative di MSC Crociere.Per maggiori informazioni sugli itinerari visita qui Dubai, EAU – Tra le città più famose del Medio Oriente, Dubai è una festa per i sensi, con grattacieli, centri commerciali sontuosi e opere di ingegneria e architettura. Per vivere al meglio questa città straordinaria, gli ospiti potranno visitare uno dei tanti souk della città vecchia o ammirare uno dei siti più famosi di Dubai, l'edificio più alto del mondo, il Burj Al Khalifa.Abu Dhabi, UAE - Capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi è ricca di diversità e cultura, incorniciata da edifici scintillanti e sede della splendida Grande Moschea Sheikh Zayed. Gli ospiti potranno scegliere di immergersi in tutto ciò che la città ha da offrire con un giro turistico nella metropoli o una fuga nel deserto.Sir Bani Yas, Emirati Arabi Uniti - La più grande isola naturale degli Emirati Arabi Uniti, Sir Bani Yas offre spiagge incontaminate e una fauna diversificata, così come una spiaggia paradisiaca di 1,5 chilometri ad uso esclusivo per gli ospiti MSC Crociere nei giorni di scalo della nave. L'isola di Sir Bani Yas presenta una bellissima costa e vanta l'Arabian Wildlife Park su poco più della metà della sua superficie, che può essere visitato in una delle tante emozionanti escursioni a terra.Doha, Qatar - Riconosciuta come una delle nuove 7 Città Meravigliose, Doha è una metropoli in rapida crescita ed è riconoscibile a molti appassionati di sport per ospitare una serie di eventi di livello mondiale, tra cui la prossima Coppa del Mondo FIFA 2022. Per gli amanti dell'arte e della cultura, il Msheireb Museum è solo uno dei tanti musei che la città ospita.MSC Bellissima è una delle navi più moderne e popolari della flotta MSC Crociere, che offre agli ospiti un'esperienza di bordo ricca e varia con strutture all’avanguardia tra cui:- L'MSC Yacht Club con lussuose cabine su tre ponti, strutture private e servizio maggiordomo 24 ore su 24.- 12 sale da pranzo e più di 20 saloni che permetteranno agli ospiti di avere l'imbarazzo della scelta tra il ristorante di specialità francese L'Atelier Bistrot, la famosa steakhouse in stile americano The Butcher's Cut, il Kaito Teppanyaki e il Kaito Sushi bar.- L'acclamata pasticceria Jean-Philippe Maury's Chocolate & Café è dedicata interamente a creazioni di cioccolato e dessert unici ed eleganti ed è una delizia per tutti i golosi.- Una premiata offerta per le famiglie con attività e servizi per bambini dei partner LEGO e Chicco con un'area dedicata al ponte per famiglie.- Due splendidi luoghi di intrattenimento - il London Theatre e il Carousel Lounge che offrono produzioni teatrali originali e intrattenimento dal vivo.- Uno schermo a LED lungo 80 metri che racchiude una splendida promenade in stile mediterraneo di 96 metri, progettata come punto di incontro della nave con negozi, bar e ristorante.- Sistemazioni confortevoli e innovative per soddisfare ogni esigenza che rispecchiano appieno la filosofia di MSC Crociere di voler mettere l'ospite al centro proponendogli 10 diversi tipi di cabina tra cui scegliere.Da agosto 2020 gli ospiti di MSC Crociere navigano sotto la protezione del protocollo di salute e sicurezza, leader nel settore, che è stato sviluppato con il contributo del panel di esperti Blue-Ribbon, dimostrando di essere sicuro ed efficace. Questo protocollo è stato progettato per adattarsi alla situazione a terra e le misure in atto sono state modificate in base all'evoluzione della pandemia, per continuare a garantire la massima protezione possibile a ospiti ed equipaggio.Le prenotazioni per tutti i viaggi di questo inverno e dell'estate saranno coperte dall’offerta Cruise with Confidence, in base alla quale la Compagnia ha già offerto una vacanza in crociera sicura, flessibile e divertente a oltre un milione di ospiti.Gli ospiti che prenoteranno prima del 31 marzo 2022 potranno contare su una prenotazione flessibile - con la possibilità di riprogrammare gratuitamente la loro crociera fino a 15 giorni prima della partenza e 21 giorni per le prenotazioni Fly&Cruise.Tutte le vacanze in crociera MSC sono ora aperte solo agli ospiti vaccinati. Una misura che durerà almeno fino all'inverno 2023. La linea continuerà a implementare le misure più appropriate per garantire che gli ospiti possano godere di una delle opzioni di vacanza più sicure.