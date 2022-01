Paura a Foggia: bomba esplode dinanzi a negozio di fiori

FOGGIA - Attimi di paura nel capoluogo dauno, dove un ordigno è stato fatto esplodere la notte scorsa dinanzi ad un negozio di fiori che si trova in via Guido D'Orso.Gran parte del quartiere ha udito il forte boato provocato dall'esplosione.La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca causando il distacco parziale del rivestimento in marmo esterno. Ad intervenire sul post i carabinieri di Foggia che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza dell'attività commerciale e quelli della zona circostante al fine di identificare gli autori. Si tratta del terzo atto dinamitardo che avviene nella provincia in 48 ore.