Petruzzelli: gli appuntamenti di gennaio

BARI - Il primo mese del nuovo anno si presenta ricco di grandi appuntamenti al Teatro Petruzzelli. Ad aprire il 2022 sarà la Stagione Concertistica:Martedì 4 gennaio alle 20.30 è in programma il concerto inaugurale, condotto dal direttore stabile Giampaolo Bisanti, sul podio dell’Orchestra del Teatro, con il solista d’eccezione Gautier Capuçon (violoncello).In programma: Concerto n. 2, in si minore, per violoncello e orchestra, op. 104 di Antonin Dvořák, Sinfonia fantastica, Episodi della vita di un artista, in cinque parti, op. 14 di Hector Berlioz.Domenica 9 gennaio alle 18.00 al Petruzzelli è in cartellone il primo Family Concert del nuovo anno. Roberta Peroni, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione, dirigerà l’Orchestra d’Archi del Teatro. In programma: Concerto in Sol maggiore “Alla Rustica” di Antonio Vivaldi, Holberg suite Op. 40 di Edvard Grieg, St. Paul’s Suite Op. 29, n. 2 di Gustav Holst, Lullaby di George Gershwin, Fuga con Pajarillo di Aldemaro Romero. Come per tutti gli altri spettacoli l’accesso in teatro sarà consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni di età solo con la presentazione della Certificazione verde Super Green Pass. I minori di 12 anni potranno entrare senza certificazione. I posti saranno numerati.Venerdì 21 gennaio alle 20.30 è in cartellone il recital di Leonidas Kavakos (violino) ed Enrico Pace (pianoforte). In programma: Sonata n. 4, in La maggiore, per violino e pianoforte, op. 162, D. 574 di Franz Schubert, Sonata n. 3, per violino e pianoforte di Bohuslav Martinů, Sonata n. 2, in re minore, per violino e pianoforte, op. 121 “Grosse Sonate” di Robert Schumann.La Stagione d’Opera e Balletto 2022 aprirà martedì 25 gennaio alle 19.00 con Tristan und Isolde di Richard Wagner, nuova produzione e nuovo allestimento della Fondazione Teatro Petruzzelli per la regia di Yannis Kokkos (autore anche delle scene e dei costumi).Dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli il maestro Marc Piollet.Maestro del Coro Fabrizio Cassi.Il disegno luci è a cura di Vinicio Cheli, i video di Eric Duranteau.Daranno vita all’opera: Andrew Richards (Tristan 25, 28, 30 gennaio), Lars Cleveman (Tristan 26, 29 gennaio), Gun-Brit Barkmin (Isolde 25, 28, 30 gennaio), Alexandra Lubchansky (Isolde 26, 29 gennaio), Stefanie Iranyi (Brangäne 25, 28, 30 gennaio), Anna Werle (Brangäne 26, 29 gennaio), Rafal Siwek (Re Marke), Oliver Zwarg (Kurwenal 25, 28, 30 gennaio), Tómas Tómasson (Kurwenal 26, 29 gennaio), Simon Schnorr (Melot), Italo Proferisce (Un timoniere), Andrea Schifaudo (Voce di marinaio, un pastore).In replica mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio alle 19.00, sabato 29 e domenica 30 gennaio alle 17.00.La Conversazione sull’Opera dedicata a Tristan und Isolde di Richard Wagner, a cura di Oreste Bossini, avrà luogo martedì 18 gennaio alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli.Giovedì 27 gennaio alle 20.30 avrà luogo un concerto del Coro Femminile del Teatro Petruzzelli, diretto da Fabrizio Cassi, con un programma dedicato a Vier Gesänge, per coro femminile, due corni ed arpa, op. 17 di Johannes Brahms, 6 Chœurs, per coro femminile e pianoforte, op. 81a di Florent Schmitt e A Ceremony of Carols, per coro femminile ed arpa, op. 28 di Benjamin Britten.Domenica 30 gennaio alle 11.00 al Teatro Petruzzelli (in sala) avrà luogo la prima Lezione di Musica, con Giovanni Bietti che proporrà il tema Il sogno dell’Illuminismo nel “Flauto magico” di Mozart (Gli abbonamenti all’intera rassegna sono già disponibili, i biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 3 gennaio).I biglietti per gli spettacoli di gennaio 2022 sono disponibili al Botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.vivaticket.itPer gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it : 080.975.28.10.