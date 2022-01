Rizzo, è online il video di ''Siberiana''

È online il videoclip di “Siberiana” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo dell’ipnotica e talentuosa cantautrice RIZZO, fuori da venerdì 21 gennaio.

Il video, prodotto da State Vision e diretto da Byron Rosero, mostra RIZZO da sola al centro di una stanza, fredda e buia come quella descritta nella canzone. Ad alternarsi, immagini in cui cadono su di lei dapprima lenti e delicati fiocchi di neve, e poi psichedeliche luci colorate con cui gioca, che piovono sul suo viso e che le accarezzano il corpo. L’artista si mostra fragile e magnetica allo stesso tempo, mentre canta le sensazioni contrastanti che si provano al momento del primo incontro con qualcuno, quando ancora si conosce poco l'uno dell'altra e non si riesce a lasciarsi andare completamente.

“Siberiana” è il brano con cui RIZZO sceglie di inaugurare il 2022 e proseguire il soddisfacente percorso musicale intrapreso lo scorso anno con i singoli “Ora vai”, “Spaccherei” e “Mai più” di Not Good. Il testo è sorretto da un sound sofisticato e contemporaneo, curato ancora una volta da The Ceasars, con cui la cantautrice porta avanti un fortunato sodalizio di quasi tre anni. Un lavoro di squadra che sta dando i propri frutti e che sta portando la giovane artista a imporsi come una dei nomi di punta del pop di nuova generazione.

Anche il nuovo singolo è pubblicato sotto il cappello di Hateful, la nuova “palestra di talenti” fondata e gestita interamente da Emis Killa che, insieme al manager Zanna, con cui collabora attivamente dal 2008, dà il via a un progetto nato per coltivare le nuove realtà e supportare i giovani artisti più promettenti dello scenario musicale attuale mettendo a disposizione il proprio know-how e la propria esperienza. Il rapper, icona dell’hip hop italiano, assume quindi il ruolo di guida che, con entusiasmo e spirito di squadra, mette il proprio bagaglio a disposizione degli altri.

Alessandra Rizzo, classe 2002, nasce a Campobasso, in Molise. Si avvicina al mondo della musica all’età di tre anni grazie alla madre pianista e alla danza, da sempre sua grande passione. Nel tempo scopre l’amore per il canto e inizia a coltivare il proprio talento da sola, finché più tardi, verso i 10 anni, decide di iscriversi a un Accademia per migliorare le sue doti vocali e, nel mentre, continuare in parallelo a portare avanti il suo percorso nel mondo della danza. Conosce i produttori “The Ceasars” nel 2019 e inizia a produrre con loro i primi singoli da indipendente, per poi affacciarsi al mondo delle etichette discografiche nel 2021, grazie all’incontro con Zanna ed Emis Killa, grazie ai quali entra a far parte del roster di artisti marchiato “Hateful Music” con l’appoggio di Sony music Italia.