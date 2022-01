Scompare a 66 anni l'ex assessore regionale Marcello Rollo

BRINDISI - Scompare a soli 66 anni Marcello Rollo. Lunghissima la sua esperienza politica, dapprima nelle file della Dc e poi in Forza Italia. Consigliere e assessore provinciale del Comune di Brindisi, è stato anche consigliere ed assessore regionale al Turismo. Nello scorso decennio, invece, aveva presieduto il Consorzio Asi di Brindisi.“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Marcello Rollo. “L'ho conosciuto e apprezzato come assessore regionale, nella giunta da me presieduta, ma soprattutto come amico. Sono stati anni di grande entusiasmo e passione politica. “Sono affettuosamente vicino alla sua famiglia”. E' il commento dell'on.Raffaele Fitto.