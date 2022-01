Serie B, 47 calciatori positivi al Covid

In Serie B situazione drammatica per i contagi dovuti al Covid. Sono 47 i calciatori positivi. Nella Ternana 17 tesserati positivi, 13 calciatori e 4 dello staff tecnico. Il presidente della società umbra Stefano Bandecchi ha dichiarato: “ Non so se dovremo chiedere il rinvio della partita di Venerdì 14 Gennaio al “Liberati” con l’Ascoli, vedremo come andrà fino a quel giorno”.

Nel Crotone 11 calciatori positivi. Nel Cosenza tre calciatori positivi. Nella Reggina 18 calciatori positivi. Nel Benevento 2 calciatori positivi. Non sono stati comunicati i nomi per la tutela della privacy. I calciatori positivi sono stati messi in quarantena. Riprenderanno gli allenamenti quando torneranno negativi.