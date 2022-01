Basket, l'Happy Casa Brindisi al quarto posto

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi dopo 13 giornate è quarto con 14 punti insieme al Napoli e al Trieste. I pugliesi sono in un momento difficile. Nelle ultime 7 giornate hanno perso 6 partite e ne hanno vinte solo una, 99-95 al “Pala Pentassuglia” col Treviso nella dodicesima giornata. Molto buono finora è stato il rendimento di Nick Perkins, specialista nelle conclusioni da tre punti.

Lucio Redivo si è dimostrato molto preciso sotto canestro. Mattia Udom si è proposto con efficacia in fase difensiva e in attacco. Il torneo ieri è rimasto fermo per il Covid. I pugliesi dovranno recuperare la gara non giocata a Brescia. Presto la Lega Basket deciderà il giorno in cui questa gara si disputerà.