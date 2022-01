Serie B: il Lecce acquista il centrocampista Paolo Faragò

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato il centrocampista Paolo Faragò 29 anni in prestito con obbligo di riscatto dal Cagliari. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. Ha scelto la maglia numero 24. Nel Novara in Serie B nel 2016-17 Faragò ha già avuto come tecnico Marco Baroni, l’attuale allenatore del Lecce. Interesse per l’attaccante spagnolo Raul Asencio, svincolato dall’Alcorcon, Serie B della Spagna.

Sono stati ceduti a titolo definitivo il terzino Biagio Meccariello alla Spal in Serie B e il difensore islandese Brynjar Bjarnason al Valerenga di Oslo in Norvegia. Ha lasciato il Lecce il centrocampista Mattia Felici che si è trasferito in prestito per due anni con diritto di riscatto al Palermo nel Girone C di Serie C.