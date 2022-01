Serie B: il Lecce sfiderà il Vicenza

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della diciottesima giornata di Serie B il Lecce sfiderà domani alle 20 al “Via del Mare” il Vicenza. La gara si giocherà dopo che è stata rinviata due volte per il Covid, la prima Lunedì 20 Dicembre 2021 e la seconda Giovedì 13 Gennaio 2022. Per i salentini sarà una partita insidiosa.

I veneti cercheranno un successo per risalire in classifica. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per avere ambizioni di promozione. Nel Lecce esterni Majer e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nel Vicenza sulle fasce Pontisso e Ranocchia. Trequartista Diaw. In avanti Da Cruz e Giacomelli. Arbitrerà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.