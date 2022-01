Serie B: il Lecce vince 2-1 al Via del Mare con la Cremonese

Il Lecce vince 2-1 al “Via del Mare” con la Cremonese. Nel primo tempo al 14’ i salentini passano in vantaggio con Gallo, conclusione da posizione favorevole. Primo gol in questo campionato di Serie B per il difensore del Lecce. Al 15’ i lombardi pareggiano con Ciofani di testa su cross di Fagioli. Ottava rete per l’attaccante della Cremonese. Nel secondo tempo al 91’ i giallorossi pugliesi passano in vantaggio. Okoll devia di testa nella sua porta su cross di Gallo. Successo importante per il Lecce. E’ terzo con 37 punti, a -1 dal Brescia secondo a 38 punti e a -2 dal Pisa primo con 39 punti.