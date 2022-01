Serie B: ko il Pisa, vince il Brescia. Pareggia il Benevento

I campani pareggiano 1-1 al “Paolo Mazza” con la Spal. Sulla panchina degli estensi debutta il nuovo allenatore Roberto Venturato, subentrato all’esonerato Josep Clotet. L’Ascoli si impone 4-2 al “Libero Liberati” con la Ternana e si conferma in zona play off. Il Perugia pareggia 2-2 al “Brianteo” col Monza e non riesce a fare un salto di qualità.

Nella diciannovesima giornata di Serie B il Pisa perde 3-1 all’ “Arena Garibaldi” col Frosinone e rimane primo con 38 punti. Il Brescia supera 2-0 al “Granillo” la Reggina, è secondo a 37 punti e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. La Cremonese prevale 2-0 allo “Zini” col Como ed è raggiunta al terzo posto a 35 punti dal Benevento.