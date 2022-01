Nella ripresa parte la rimonta spezina. Al 64' arriva il pareggio con Agudelo che, servito da Verde, deve spingere in rete la palla del pareggio. Sul finire del match arriva il clamoroso vantaggio ospite con Gyasi che al 96' supera Maignan con un bel diagonale, finalizzando un contropiede innescato da Agudelo che scippa il pallone a Kalulu.

- Il Milan viene superato dallo Spezia per 1-2 con un gol in pieno recupero. Nel primo tempo c'è solo il Diavolo in campo, sprecone, che dopo aver sbagliato il calcio di rigore con Theo Hernandez trova il vantaggio al 46' con Leao, che di pallonetto supera Provedel.