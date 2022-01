Serie C: 25 calciatori positivi al Covid

In Serie C 25 positivi al Covid. Nel Girone C nel Palermo 20 calciatori positivi. Nel Campobasso 3 calciatori positivi. Nell’ Avellino un calciatore positivo. Nel Girone B nella Triestina un calciatore positivo. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy.

Sono stati posti in isolamento domiciliare. Torneranno ad allenarsi quando saranno negativi. Nei prossimi giorni ci saranno altri tamponi per controllare l’ eventuale aumento dei contagi al Covid. Per la Serie C una situazione molto difficile.