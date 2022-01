Serie C: Bari a caccia dei tre punti contro la Paganese, Monopoli in cerca di conferme contro la Virtus Francavilla

- Nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C il Bari sfiderà domani alle 14,30 al “Torre” la Paganese. I biancorossi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la promozione in Serie B.

Il Monopoli giocherà alle 17,30 al “Veneziani” con la Virtus Francavilla Fontana e cercherà un successo per confermarsi al secondo posto. I biancazzurri dovranno prevalere per avere una continuità di risultati. Il Taranto non avrà alternative ai tre punti al “Francioni” col Latina per rilanciarsi.

L’Andria avrà come obiettivo i tre punti al “Degli Ulivi” col Campobasso per risalire in classifica. I molisani nella ventitreesima giornata hanno pareggiato 0-0 al “Romagnoli” con la Juve Stabia. Nel posticipo Lunedì 31 Gennaio il Foggia cercherà di imporsi alle 21 al “Menti” con la Juve Stabia per una svolta. Il tecnico dei dauni Zdenek Zeman e il direttore sportivo Giuseppe Pavone hanno rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2023.