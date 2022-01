Serie C: il Bari sfiderà il Catania, il Monopoli giocherà ad Avellino

FRANCESCO LOIACONO - La Serie C ritornerà domani dopo le soste per le feste e il Covid, con la ventitreesima giornata. Nel girone C il Bari sfiderà alle 17,30 al “San Nicola” il Catania. I biancorossi cercheranno di vincere per fare un passo in avanti importante verso la promozione in Serie B. Il Monopoli dovrà ottenere un successo al “Partenio” con l’Avellino per confermarsi al secondo posto.

Il Foggia non avrà alternative ai tre punti allo “Zaccheria” col Latina per rilanciarsi. La Virtus Francavilla Fontana dovrà prevalere al “Giovanni Paolo II” con l’Acr Messina per avere una continuità di risultati. Il Taranto cercherà di superare allo “Jacovone” la Paganese per restare in zona play off. L’Andria dovrà imporsi in Calabria con la Vibonese per risalire in classifica.