Serie C: nell'Andria 4 positivi al Covid

FRANCESCO LOIACONO - In Serie C nel Girone C nell’Andria 4 tesserati sono risultati positivi al Covid, 2 calciatori e 2 fanno parte dello staff tecnico. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Sono asintomatici. Sono stati posti in isolamento domiciliare. Sono tutti vaccinati con due dosi.

Nell’ACR Messina 6 positivi, 4 calciatori uno dello staff tecnico e un dirigente. Nel Girone A nella Pergolettese 5 positivi, un calciatore e 4 dello staff tecnico. Nel Girone B nel Montevarchi 2 calciatori positivi e nell’ Entella Chiavari 3 calciatori positivi.