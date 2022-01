Serie C: rinviata la ventunesima giornata per il Covid

- E’ stata rinviata la ventunesima giornata della Serie C di Sabato 8 e Domenica 9 Gennaio 2022 per il Covid. Lo ha deciso il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Non si giocherà nei Gironi A B e C. La ventunesima giornata sarà recuperata Mercoledì 2 Febbraio 2022. Drammatica la situazione delle squadre dei Gironi A B e C, con numerosi calciatori positivi al Covid.

Nel Girone A sono risultati positivi 9 calciatori della Giana Erminio e 20 della Triestina. Nella Pro Sesto 6 calciatori positivi. Nel Fiorenzuola 3 calciatori positivi. Nella Juventus Under 23, 8 calciatori positivi. Nel Padova 3 calciatori positivi. Nella Pergolettese 7 calciatori positivi. Nel Mantova un calciatore positivo.

Nel Girone B sono risultati positivi due calciatori del Teramo e un calciatore nella Vis Pesaro. Nel Girone C sono risultati positivi due calciatori della Turris e numerosi calciatori della Paganese, non è stato comunicato quanti sono con precisione. Nel Catania e nel Catanzaro 4 calciatori positivi. Nel Potenza 3 calciatori positivi.