Serie C: due calciatori del Monopoli positivi al Covid

La ripresa degli allenamenti della squadra biancoverde pugliese è stata fissata per domani Domenica 2 Gennaio 2022, ma potrebbe slittare a una data da decidere per motivi di sicurezza legati ai protocolli sanitari contro il Covid. Quando i due calciatori del Monopoli risulteranno negativi ai tamponi, potranno tornare a disposizione del tecnico Alberto Colombo.

- In Serie C nel Girone C due calciatori del Monopoli sono risultati positivi al Covid. La società biancoverde non ha comunicato i nomi per la tutela della privacy. I calciatori sono stati posti in isolamento fiduciario. La quarantena dovrebbe durare dai 7 ai 10 giorni.