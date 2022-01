(via Atp Cup)





Non si gioca il doppio tra i canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger Alassime e gli spagnoli Alejandro Davidovich Fokina e Pedro Martinez. Per il Canada primo storico successo nell’ATP Cup. Nel 2021 vinse la Russia che superò 2-0 in finale l’Italia e nel 2020 trionfò la Serbia, 2-1 in finale con la Spagna.

Il Canada vince l’ATP Cup di tennis. Supera 2-0 in finale a Sidney in Australia la Spagna. Nel primo singolare il canadese Denis Shapovalov prevale 6-4 6-3 con lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Nel secondo singolare l’altro canadese Felix Auger Aliassime si impone 7-6 6-3 con l’altro spagnolo Roberto Bautista Agut.