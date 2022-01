Usa: Biden perde consensi

- Secondo un sondaggio della Cbs, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden perde sempre più consensi tra i suoi elettori ad un anno dal suo insediamento. Gli statunitensi si ritengono "frustrati" per come la Casa Bianca starebbe gestendo la situazione economica, ma anche l'immigrazione e la criminalità, sino alla pesante inflazione nel Paese. E' il 51% che si dichiara non soddisfatto dell'operato del presidente Usa, di cui il 44% lamenta di come Biden stia gestendo la lotta al Covid.