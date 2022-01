Usa, Trump nei guai: Corte suprema trasferisce documenti a Commissione parlamentare

- La Corte suprema americana, con 8 giudici su 9, si è pronunciata a favore del passaggio di tutta la documentazione alla commissione parlamentare che indaga sui fatti di Capitol Hill dello scorso del 6 gennaio 2021 e del ruolo che ebbe Trump. Questa sentenza è una sconfitta per l'ex Presidente, in quanto sperava di far rimanere riservati gli archivi della Casa Bianca.

Il democratico Bennie Thompson e la repubblicana Liz Cheney, che sono a capo della commissione parlamentare, hanno affidato a un comitato congiunto il loro entusiasmo per la sentenza: "Vittoria per lo stato di diritto e per la democrazia americana”.