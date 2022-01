Vaccini anti Covid: ieri in Puglia copertura vaccinale per la fascia pediatrica 5-11 più alta d'Italia

BARI - Ieri 6 gennaio la copertura vaccinale Covid per la fascia pediatrica 5-11 in Puglia – dove si vaccina con il metodo “scuola per scuola” risultava del 22.2%, ovvero la più alta in Italia, contro una media nazionale dell’11.9%. La copertura per la III dose era al 44% (+4.5% rispetto alla media nazionale). Sono comunque aperte le prenotazioni per tutte le fasce d’età previste tramite il sito lapugliativaccina, il sistema delle farmacie Farmacup e il numero verde regionale 800 713931.La campagna vaccinale nei bambini a Bari e in provincia vola a quote altissime. Bari città in particolare - con il 31 per cento di copertura con prima dose dei 5-11 anni- è la città con i dati migliori a livello nazionale. Nel resto d’Italia infatti soltanto il 12,5 per cento dei 5-11 anni ha ricevuto la prima dose. La copertura dei più piccoli con le prime somministrazioni di vaccino anti Covid è in aumento anche nel territorio provinciale attestandosi al 28 per cento. Aumenta la protezione di questa fascia di età così come si intensificano le somministrazioni che finora sono 21.810 sempre in favore della popolazione pediatrica: numeri destinati a crescere anche in considerazione delle ulteriori aperture di prenotazioni negli hub della ASL, in aggiunta alle vaccinazioni scuola per scuola, organizzate dal Dipartimento di prevenzione.La campagna vaccinale prosegue a ritmo elevato anche nella popolazione adulta: le somministrazioni non si sono fermate nemmeno nella giornata dell’Epifania che ha totalizzato 1038 dosi in due punti vaccinali territoriali attivi e se si considerano i primi 6 giorni di gennaio, il totale delle dosi sale a 53.185 dosi erogate, di cui 38.358 richiami.Le coperture vaccinali sono molto elevate e con i richiami vengono ulteriormente rafforzate. Il 92% dei residenti over 12 ha ultimato il ciclo vaccinale primario, una percentuale che sale al 97% tra gli over 50, e il 66% dei cittadini over 16 vaccinabili (con ciclo completato da almeno 5 mesi) ha anche ricevuto la dose “booster”. Particolarmente protette le persone più anziane: il 77% dei settantenni ha già fatto la terza dose, così come l’88% degli ultraottantenni.La Asl Bt per incentivare la vaccinazione pediatria ha organizzato open day, senza prenotazione, dedicati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Una prima giornata è in programma per domani 8 gennaio dalle 9 alle 13 a Margherita di Savoia dove saranno vaccinati anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando. Domenica 9 gennaio gli open day si terranno ad Andria, Barletta, Bisceglie e Canosa dalle 9 alle 12,30 e a Trani dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.Nella Asl di Brindisi al via le seconde dosi per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per le sedute vaccinali in programma sabato 8 e domenica 9 gennaio negli hub del PalaVinci a Brindisi, del centro commerciale Conforama a Fasano e della Scuola primaria Machiavelli a San Donaci, l'accesso è riservato a chi deve ricevere la seconda dose e ai prenotati delle prime dosi. Negli hub di Ceglie Messapica (scuola Bosco), e Francavilla Fontana (Terzo Istituto Comprensivo di viale Abbadessa), la seduta vaccinale pediatrica di sabato 8 gennaio è riservata alle seconde dosi e ai prenotati delle prime dosi. I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente.Ad oggi sono 1.154.000 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale.Sono 233.590 le dosi somministrate dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 3.640 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 208.690 persone.Hanno ricevuto la prima dose 2.104 bambine e bambini di età tra 5 e 11 anni.Continuano in provincia di Foggia le iniziative finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale in età pediatrica.Domani, sabato 8 gennaio, sono in programma open day pediatrici presso l'hub della Fiera di Foggia, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e presso l'hub di Troia dalle ore 9,00 alle ore 13,30.Dall'inizio della campagna vaccinale sono 1.504.194 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 623.870 prime dosi, 586.229 seconde dosi, 21.333 monodose e 272.762 terze dosi.Prosegue con successo la vaccinazione pediatrica con 14.822 (di cui 1447 nella giornata di ieri) vaccinazioni effettuate finora tra bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni (corrispondente al 34.1% della platea vaccinabile).In Asl Taranto, nella giornata di ieri, sono state somministrate 680 prime dosi pediatriche. I bambini vaccinati, di età compresa tra 5 e 11 anni, hanno ricevuto il vaccino direttamente in auto, presso l'hub allestito a Porte dello Jonio per l'evento open day.