Vaccini anti Covid: Puglia sempre in testa a classifica nazionale per vaccinazione fascia 5-11 anni

BARI - La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 46,3%, 17,4 punti sopra la media nazionale che invece è del 29,6% (grafico allegato).

Il 13% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 61% (+4,5% della media nazionale).

ASL BARI

Nella giornata di ieri sono state somministrate 9.632 dosi, suddivise tra 666 prime dosi, 2.251 seconde e 6.715 terze dosi. La campagna per le dosi “booster” sta progredendo celermente in tutto il territorio della ASL Bari. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 693.746 terze dosi, grazie alle quali è stata protetta una larga fascia di popolazione over 12, pari all’80%, che ha ultimato il ciclo primario almeno 4 mesi fa. Copertura elevatissima, il 90%, per gli over 50 di Bari e provincia, così come per gli ultraottantenni (95%), 70-79enni (92%) e i 60-69enni (90,3%). In crescita anche le fasce d’età più giovani, con circa l’80% del target vaccinabile 40-49 anni che ha fatto la terza dose, al pari del 71,3% dei 30-39enni, il 64% dei 20-29enni e il 45% dei giovanissimi tra 12 e 19 anni.

In virtù di 53.635 dosi erogate, più della metà della fascia d’età tra 5 e 11 anni (51%) ha ricevuto la prima dose di vaccino e un bambino su cinque, il 21% per l’esattezza, ha già completato il ciclo vaccinale pediatrico.

Oltre alla vasta campagna dedicata all’infanzia, nella ASL Bari proseguono le iniziative vaccinali riservate ad alcuni gruppi con particolari fragilità. Il prossimo 3 febbraio, dalle 15 alle 18, l’hub vaccinale di Altamura sarà aperto a tutti gli utenti da 5 a 18 anni seguiti della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Alta Murgia. La seduta riguarderà bambini ed adolescenti di dieci comuni: Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti, Toritto, Grumo Appula, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari e Binetto. Per accedere sarà necessario prenotare la vaccinazione contattando direttamente la NPIA di Altamura, via telefono (080.3108279) oppure scrivendo una mail a npia.altamura@asl.bari.it.

ASL BAT

Sale in tutti i comuni della provincia Bat la percentuale di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose: ad Andria la percentuale è del 48 per cento, a Barletta del 51 per cento, a Biscgelie del 55 per cento, a Canosa del 56 per cento, a Margherita del 54 per cento, a Minervino del 49 per cento, a San Ferdinando del 51 per cento, a Spinazzola del 53 per cento, a Trani del 55 per cento e a Trinitapoli del 54 per cento.

ASL BRINDISI

Proseguono nella Asl di Brindisi le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni. Finora sono state somministrate 16.801 dosi, di cui 12.613 prime dosi e 4.188 seconde dosi su un target di 22.000 bambini, per una copertura vaccinale rispettivamente al 57,3% e al 19%.

Per la popolazione over 12 domani, 28 gennaio, Open day con accesso libero, dalle 9 alle 14, nel centro vaccinale di Conforama a Fasano e nella struttura tensostatica di Oria.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.274.117 dosi di cui quasi 5.000 nella sola giornata di ieri.

Sono 270.969 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 7.421 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 293.337 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 10.746 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 39.842 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

ASL LECCE

Sono 6864 (di cui 338 prime dosi, 1325 seconde dosi e 5201 terze dosi) le vaccinazioni effettuate ieri in ASL Lecce tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.

Tra queste: 1104 nella Caserma Zappalà, 259 nel Museo S. Castromediano, 267 nel Centro polivalente di Galatina, 125 nell'Hub di Nardò, 395 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 415 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 413 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 134 nell'Hub di Poggiardo, 347 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 249 nella RSSA comunale di Martano, 352 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 203 nel Dea Vito Fazzi, 93 nel Capannone ex Acait di Tricase, 972 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.

ASL TARANTO

La campagna vaccinale in Asl Taranto procede spedita. Nella giornata di ieri sono state somministrate 5.374 dosi in totale: 560 prime dosi, delle quali 233 pediatriche; 1.425 seconde dosi, delle quali 738 pediatriche; 3.389 richiami.

Nello specifico, sono state somministrate a Taranto 658 dosi presso la SVAM (delle quali 281 pediatriche), 951 dosi in Arsenale della Marina Militare; 714 dosi a Grottaglie; 811 dosi a Massafra. Per le sessioni pediatriche, 300 dosi a Ginosa e 275 dosi a Manduria. Inoltre, si sono registrate 26 dosi somministrate presso altre strutture sanitarie e 712 nelle farmacie abilitate di Taranto e provincia. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 889 dosi nei propri ambulatori, 28 a domicilio.