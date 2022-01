Vaccini anti Covid: record nella copertura di comunità in provincia di Bari

BARI - Report vaccini anticovid 28 gennaio 2022:Con 2 milioni e 846.519 dosi assicurate finora, la campagna vaccinale anti Covid in provincia di Bari ha raggiunto dati record nella copertura di comunità: il 91% della popolazione over 5 in tutta la provincia è protetto con almeno una dose di vaccino e il 92% a Bari città. La copertura vaccinale risulta favorita anche dal progredire dei richiami, dalla crescita costante delle vaccinazioni pediatriche e dalla erogazione di nuove prime somministrazioni. I risultati raggiunti dalle vaccinazioni sono confermati dalle percentuali di protezione nelle diverse fasce di età: elevatissima quella delle terze dosi per quanto riguarda gli over 50 di Bari e provincia, arrivata al 91%, seguita dal 95% per gli over 80, 92% per i 70-79enni e 91% per i 60-69enni. Decisamente in crescita anche la copertura delle fasce d’età under 50, con circa l’81% del target vaccinabile 40-49 anni che ha fatto la terza dose, il 73% dei 30-39enni, il 65% dei 20-29enni e il 46,5% dei giovanissimi tra 12 e 19 anni.Le somministrazioni di dosi “booster” sono state finora 703.147, un volume tale da garantire la protezione delle persone con età superiore ai 12 anni, pari all’81%, che ha ultimato il ciclo primario almeno 4 mesi fa.Anche le vaccinazioni pediatriche – dall’analisi dei dati – sono in aumento, tanto è vero che oltre la metà delle bambine e dei bambini tra 5 e 11 anni (51%) ha ricevuto la prima dose di vaccino e più di un bambino su cinque (22%) ha già completato il ciclo vaccinale pediatrico. L’attività vaccinale prosegue a ritmi sostenuti: nelle ultime 24 ore sono state effettuate nei punti vaccino del territorio oltre 10mila dosi di vaccino, di cui 1240 soltanto nell’hub Fiera del Levante a Bari.Domani sabato 29 gennaio si terranno open day dedicati agli adulti nella Asl Bt. Questo il programma:-Andria: dalle 9 alle 12,30-Barletta: dalle 9 alle 12,30-Trani: dalle 9 alle 12,30 per 500 terze dosi (seconda dose fino al 31 luglio)-Margherita di Savoia: dalle 8,30 alle 13,30 (300 dosi su prenotazione ancora disponibile).Nella Asl di Brindisi finora sono state somministrate 876.039 dosi di vaccino, di cui 339.101 prime dosi, 316.449 seconde dosi e 220.492 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.348,6 dosi per giornata di vaccinazione.Il 64,1% (561.146) delle dosi somministrate è rappresentato da Pfizer, il 22,6% (198.096) da Moderna, il 9,8% (86.096) da AstraZeneca, il 2,1% (18.068) da Pfizer pediatrico e l’1,4% (12.096) da Janssen (Johnson&Johnson).In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.280.049 dosi di cui quasi 5.000 nella sola giornata di ieri.Sono 272.273 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 7.543 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 297.566 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 10.883 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 39.951 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Continuano le iniziative finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale della popolazione.Nel fine settimana sono in programma i seguenti open day:Hub di Accadia, 29 gennaio, ore 9,30-13,30, accesso con e senza prenotazione, solo per bambini 5-11 anni;Hub di Troia, 29 gennaio, ore 9,30-13,30, accesso con e senza prenotazione, solo per bambini 5-11anni;Hub di Orta Nova, 30 gennaio, ore 9,00-13,00, libero accesso solo per bambini 5-11 anni;Hub di Vieste, 30 gennaio, ore 9,00-13,00, libero accesso per persone di ogni fascia di età.Dall'inizio della campagna vaccinale sono 1.665.542 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 641.826 prime dosi, 609.118 seconde dosi, 21.336 monodose e 393.262 terze dosi.7162 (di cui 454 prime dosi, 1587 seconde dosi e 5121 terze dosi) le vaccinazioni effettuate ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale in ambulatorio e a domicilio.Il 26.5% della fascia 5-11 anni ha completato la vaccinazione. A quota 34.329 le vaccinazioni pediatriche effettuate finora.La campagna vaccinale in Asl Taranto procede spedita. Nella giornata di ieri sono state somministrate 4.934 dosi in totale: 595 prime dosi, delle quali 349 pediatriche; 831 seconde dosi, delle quali 373 pediatriche; 3.508 richiami.Nello specifico, sono state somministrate a Taranto 646 dosi presso la SVAM (delle quali 266 pediatriche), 954 dosi in Arsenale della Marina Militare; 764 dosi a Manduria; 775 dosi a Martina Franca. Per le sessioni pediatriche, 210 dosi a Ginosa e 198 dosi a Grottaglie. Inoltre, si sono registrate 24 dosi somministrate presso altre strutture sanitarie e 644 nelle farmacie abilitate di Taranto e provincia. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 686 dosi nei propri ambulatori, 33 a domicilio.