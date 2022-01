Zona gialla per altre 4 Regioni, chi rischia presto il cambio di colore

ROMA - Da oggi è effettivo il passaggio alla zona gialla per. Nel cambio di fascia pesano ricoveri, terapie intensive e contagi. Le 4 Regioni fanno salire a 11 il totale delle Regioni e Province autonome in fascia gialla.Il passaggio in zona gialla comporta l'obbligo di mascherina all'aperto, obbligo però che per decreto è stato successivamente stabilito per tutto il territorio nazionale. Diverso il discorso per il passaggio in zona arancione che comporta regole e misure più restrittive.Alcune Regioni, pur essendo in giallo, stanno già adottando misure più restrittive relativamente ad alcune specifiche aree dei territori. L'ultima in ordine di tempo è laCon la repentina impennata del tasso di positività, dal 13 al 22%, i ricoveri crescono in otto regioni, con laprima ad avvicinarsi - dopo mesi - nuovamente alla zona arancione, uno scenario sempre più prossimo in Italia, dove da oggi saranno in tutto dieci le regioni in giallo.