3BMeteo: "Sole ma anche nebbie e nubi basse nelle prossime 48 ore"

BERGAMO - Ci avviamo verso la fase centrale della settimana con l'anticiclone che entra nella sua fase culminante, dopo le incertezze che palesato nei primissimi giorni. Ora la situazione sull'Europa mediterranea è stabile e i cieli sull'Italia risultano in gran parte sereni. Fa eccezione soltanto qualche annuvolamento sulla Liguria, dovuto all'ingresso di correnti umide marittime che si dirigono verso la costa. Nelle prossime 48 ore proseguirà l'azione stabilizzante dell'anticiclone, anche se con alcuni intoppi su parte delle nostre regioni. Si intensificheranno gli addensamenti sulla Liguria per una maggior azione delle correnti umide dal mare e si estenderanno alla Toscana. Aumenterà l'umidità anche sulla Val Padana, sotto forma di nebbie o nubi basse soprattutto a nord del Po, anche con un certo incremento delle sostanze inquinanti nei bassi strati. Sul resto d'Italia proseguirà il bel tempo, con temperature in aumento di qualche grado soprattutto nei valori diurni. Ecco i dettagli:

METEO PROSSIME ORE. Giornata soleggiata, con cieli offuscati dal passaggio di velature al mattino sulle regioni nordorientali, in rapido dissolvimento. Qualche addensamento in Liguria su Genovese e Spezzino e sull'alta Toscana, in estensione entro sera a gran parte della Toscana centro-settentrionale. Venti con residue raffiche da nord all'estremo Sud, specie al largo dello Ionio, deboli o moderati da sudovest su Mar Ligure e alto Tirreno, da sudest su Mar e Canale di Sardegna. Temperature in aumento.

METEO GIOVEDI'. Sarà un'altra giornata in gran parte soleggiata, ma con qualche eccezione in più. Insisteranno gli addensamenti in Liguria, specie sul Genovese, alcuni addensamenti anche sull'alta Toscana. Al Nord compariranno banchi di nebbia in pianura, specie lungo il Po, dissolvendosi però nelle ore diurne. Contemporaneamente annuvolamenti di tipo medio-basso si formeranno sull'alta Padana, fino alla pedemontana alpina, intensificandosi in serata, soprattutto sul Friuli VG. Ventilazione moderata da sudovest su Mar Ligure e alto Tirreno, debole settentrionale altrove. Temperature in lieve calo nei massimi al Nord.