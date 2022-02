A Bari il 74° Prix Italia, Emiliano e Lopane: “Un grande evento che è un riconoscimento a una regione ospitale e attrattiva”

BARI - Sarà Bari, nella prima settimana di ottobre, a ospitare la settantaquattresima edizione del Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio delle produzioni Tv, Radio e Web. La decisione è stata presa oggi dagli organismi radiotelevisivi di 35 Paesi – dall’Algeria al Venezuela – virtualmente riuniti nell’Assemblea Generale straordinaria alla quale hanno preso parte anche la Presidente Rai, Marinella Soldi; la Direttrice delle Relazioni Internazionali e Affari Europei, Simona Martorelli; il Presidente del Prix Italia, Graham Ellis; e la Segretaria Generale, Chiara Longo Bifano.“Il Prix Italia è uno dei più interessanti Premi internazionali per i prodotti radio tv e web. Da sempre – ha dichiarato la Presidente Rai Marinella Soldi - rappresenta una preziosa occasione di confronto e dialogo tra professionisti dei media provenienti da ogni angolo del mondo e quest’anno il numero di adesioni è davvero straordinario: 59 delegati da 35 paesi, dall’Algeria alla Corea, dalla Finlandia al Venezuela. A partire dalla prossima edizione - prosegue la Presidente Soldi - il Prix Italia si aprirà sempre di più alla partecipazione del pubblico. Per la 74esima edizione il tema scelto è la sostenibilità, che è anche uno dei pilastri della nostra Rai, servizio pubblico, insieme all’inclusione, la rilevanza, la credibilità. Siamo felici – conclude -che il Prix 2022 venga ospitato dalla Puglia, che ha l’ambizione di fare di Bari una smart city del Mediterraneo.“Siamo davvero felici – aggiunge il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - di ospitare in Puglia il Prix Italia perché siamo consapevoli del rilievo internazionale e del prestigio di questo grande evento. Questa scelta per noi è un segno importante, un riconoscimento del lavoro fatto per essere una regione realmente ospitale e attrattiva. L’esperienza della pandemia ci ha insegnato a non dare nulla per scontato: questo evento racchiude tutte le speranze di un nuovo inizio, di nuovi legami, di nuove storie umane e professionali da raccontare in una dimensione internazionale che finalmente ci accingiamo a ritrovare. È davvero un onore essere al fianco della Rai nel sostenere questo investimento sulla cultura, sulla bellezza, sulle persone. Con sentimenti autentici vi aspettiamo in Puglia”.“Una vetrina unica per la Puglia – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Gianfranco Lopane - con uno dei più grandi eventi mondiali del servizio pubblico. Non si tratta solo di un concorso e networking d’eccellenza per radio, tv e web nazionali e internazionali ma anche di un’occasione concreta di valorizzazione dei territori e di rilancio economico e culturale.L’evento dall’alto valore formativo, specie per i giovani, è il frutto della collaborazione tra Regione Puglia e RAI International. Un’intesa di cui siamo orgogliosi e che ci permette di cogliere una rilevante opportunità di promozione della nostra regione - delle sue meraviglie paesaggistiche, storiche e artistiche - nel contesto della competizione tra i broadcaster di 35 diversi Paesi del mondo. Siamo per questo pronti e onorati di ricevere l’attenzione di numerosi turisti, appassionati e professionalità di settore.Lo scambio di idee e di prospettive sulle produzioni, con mostre, concerti e spettacoli, rendono il Prix un’occasione preziosa ed imperdibile per la fase di ripartenza a cui stiamo lavorando”.La stessa Assemblea Generale ha anche confermato per un altro anno il mandato del Presidente Graham Ellis e ha approvato la scelta del tema dell’edizione 2022. Alla sostenibilità sarà dedicato anche il nuovo "Premio Speciale Prix Italia-IFAD-Copeam", per il miglior programma dedicato alla realtà delle comunità rurali nei paesi in via di sviluppo e ad argomenti come la sicurezza alimentare, l'empowerment femminile, la disoccupazione giovanile, l’impatto del Covid-19, i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, la fame e la nutrizione, le popolazioni indigene, la povertà, le migrazioni e i conflitti.Confermati, infine, i nove premi delle Giurie internazionali: 3 per la Televisione (Performing arts, Drama, Documentary), 3 per la Radio (Music, Drama, Documentary and reportage) e 3 per il Web (Factual, Fiction, Interactive). A questi si aggiungono il Premio Speciale in Onore del Presidente della Repubblica Italiana, il Premio Speciale della Giuria Studenti e il Premio Speciale Signis.