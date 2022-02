Algoritmi, intelligenza artificiale e decisione giudiziaria, problemi e prospettive: aprirà i lavori il presidente Anvur Antonio Uricchio

Un evento molto atteso, quindi, gratuito e aperto alla cittadinanza digitale sulla piattaforma gotowebinar tramite il link:



Previsti 4 crediti formativi per gli avvocati ma tutti potranno comunque iscriversi indicando nel campo facoltativo "Coa appartenenza" "no" o il nome della propria "Città".

BARI - Sarà il Presidente ANVUR, Antonio Uricchio, già Magnifico Rettore presso l'Università degli Studi di Bari e Professore Ordinario di diritto tributario ad aprire i lavori del primo convegno dell'anno sociale 2022 della GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari, l'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, A.N.M.A., la Società Italiana di Intelligence, SOCINT e il Centro di Ricerca coordinato sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, CERIDAP.L'evento è in programma in modalità virtuale venerdì 25 febbraio 2022 dalle ore 15.Dopo i saluti istituzionali di Giacinta Serlenga, Presidente A.N.M.A. Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Consigliere del T.A.R. Puglia, Bari, di Giovanni Stefanì, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari e di Claudio Caldarola, Presidente della GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence, componente della Commissione informatica Avvocati Bari, seguiranno gli interventi di Giancarlo Montedoro, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Docente di diritto pubblico dell'economia presso l'Università LUISS Guido Carli, di Diana-Urania Galetta, Direttore del Centro di Ricerca coordinato sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche CERIDAP, Professore Ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Milano, di Piergiuseppe Otranto, Professore Associato di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Senior of Counsel presso Deloitte Legal, di Ugo Ruffolo, Professore Ordinario di diritto privato presso l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, di Danilo Staffieri, Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Matera, dottore di ricerca in Pubblica Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, di Ermanno Calzolaio, Coordinatore del Dipartimento di Eccellenza presso l'Università degli Studi di Macerata, di Nanni Bassetti, Consulente informatico.A moderare gli illustrissimi relatori sarà il Presidente della Società Italiana di Intelligence, SOCINT, Mario Caligiuri, Professore di pedagogia della comunicazione presso l'Università della Calabria.