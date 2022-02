'Quo vadis, Taranto?', il 4 marzo dibattito sul futuro della città promosso dall'eurodeputata D'Amato

E' il terzo appuntamento di una serie di approfondimenti tematici - il primo ha riguardato Hydrogen Park, il secondo i Giochi del Mediterraneo 2026 - che ha l'obiettivo di approfondire temi centrali della nostra quotidianità di cittadini tarantini.



Info:



Venerdì 4 marzo 2022 - 17.30

Aula magna Pacinotti (ingresso ad esaurimento posti, max 60 - prescrizioni covid, obbligo green pass)

TARANTO -"Quo vadis, Taranto?" è il titolo del convegno organizzato da Rosa D'Amato, parlamentare Ue Greens/Efa.Si tratterà di un focus sugli aspetti urbanistici legati alle prospettive di rilancio della città, anche alla luce degli attuali strumenti di pianificazione (e delle opere programmate o in fase di realizzazione...) messi in campo e al centro di un costante dibattito tecnico e politico.S'intende fotografare l'esistente per verificare le reali e concrete possibilità di slancio della città, non senza incursioni nella storia e nel futuro possibile.Una prospettiva di Taranto, come detto, che riteniamo vada osservata attraverso gli occhi della competenza professionale e dell'opportuna analisi istituzionale, sociopolitica e tecnica.Interverranno il consigliere dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Taranto, Antonio Caracciolo, il consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto, Angelo Micolucci, e l'architetto Augusto Ressa. Introdurrà i lavori Rosa D'Amato.Il dibattito avrà luogo nell'aula magna del Pacinotti (green pass, max 60 posti disponibili), inizio ore 17.30.