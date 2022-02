Babbo Natale Barese torna dai bimbi dell'Onco-ematologia Pediatrica del Policlinico di Bari

BARI - Martedì 15 febbraio, alle ore 15.30, Nicola Figliuolo, presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica e culturale “Body Talk” di Modugno e 1° Luogotenente dell’Aeronautica Militare in servizio al Comando Scuole AM di Bari, conosciuto come il Babbo Natale Barese, per il decimo anno consecutivo, torna al Reparto Oncologico Pediatrico del Policlinico di Bari per consegnare ai piccoli pazienti Smart Tv con relativi abbonamenti (DAZN, NETFLIX, DISNEY PLUS) che potranno essere utilizzati dai bimbi e dai loro genitori per allietare i giorni di permanenza nella struttura ospedaliera.

La raccolta fondi nasce da un progetto solidale lanciato su varie piattaforme social, oltre ad iniziative ed incontri effettuati dal vivo, lo scorso ottobre e in collaborazione con l’APLETI (Associazione Pugliese Lotta Emopatie e Tumori Infantili).

La raccolta fondi, andata ben oltre le aspettative superando gli 8000€. , consentirà a Babbo Natale Barese di affiancare alle Smart TV, altre apparecchiature elettroniche come cuffie wireless e lettori DVD per la musicoterapia, di aggiornare gli apparati esistenti con l’installazione di decoder, aggiornare il parco giochi per Play Station, Nintendo e fornire Gift Card della Nintendo, Amazon, Spotify, Zalando e Feltrinelli.

Il presidente Nicola Figliuolo, “Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che credono nelle nostre iniziative. Per la Body Talk e per Babbo Natale Barese è una grande gioia veder nascere un sorriso sui visi dei ragazzi e delle loro famiglie. Con le nostre iniziative siamo lieti di collaborare con le associazioni di volontariato, in questo caso con l’APLETI, il cui impegno quotidiano a favore dei piccoli e delle loro famiglie, in questo reparto di eccellenza, è un grande esempio per tutti.”

Con Babbo Natale Barese ci sarà il Prof. Nicola Santoro, Direttore responsabile del Reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari e il Sig. Gaetano Ciavarella, presidente dell’APLETI.

Nei prossimi giorni, il giro in slitta di Babbo Natale Barese con altre TV, prevede una tappa anche all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.